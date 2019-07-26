Громов рассказал о проблемах, с которыми столкнулась Заря в матче против Будучности

Хавбек луганчан прокомментировал удачное начало европейской кампании.

"Мы сделали только маленький шаг для выхода дальше. Будучность – резкая команда. Они часто били по ногам, действовали локтями. Мы забили два мяча. Во втором тайме они начали бежать вперед, возникали полумоменты у наших ворот. Но хорошо, что нам удалось забить третий гол и выиграть.

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Какой там кураж? Так просто получилось, что я забил два гола. Мне просто повезло. Там Филипп Будковский хорошо сыграл, плюс выскажу благодарность и Никите Шевченко, который отразил несколько опасных ударов и не подвел команду. Считаю, все сыграли достойно.

Да, было катастрофически жарко. Центральный защитник Будучности говорил, что здесь даже 45 градусов бывает. Не знаю, как они играют в такую ​​жару? Это очень тяжело. Но обе команды находились в равных условиях.

Я счастлив, что мы победили. Ждем их теперь в Запорожье. Думаю, все у нас получится", – цитирует Громова официальный сайт Зари.

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