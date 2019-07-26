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Громов рассказал о проблемах, с которыми столкнулась Заря в матче против Будучности

10:37 62 Читати українською
Громов рассказал о проблемах, с которыми столкнулась Заря в матче против Будучности
Артем Громов / ФК Заря

Хавбек луганчан прокомментировал удачное начало европейской кампании.

60’ Михайло Перович
 
Артём Громов 16’
Артём Громов 19’
Леван Арвеладзе 82’
16’ Артём Громов
19’ Артём Громов
60’ Михайло Перович
82’ Леван Арвеладзе

"Мы сделали только маленький шаг для выхода дальше. Будучность – резкая команда. Они часто били по ногам, действовали локтями. Мы забили два мяча. Во втором тайме они начали бежать вперед, возникали полумоменты у наших ворот. Но хорошо, что нам удалось забить третий гол и выиграть.

"Не могу сравнить Будучность с командами УПЛ", – Лунев

Какой там кураж? Так просто получилось, что я забил два гола. Мне просто повезло. Там Филипп Будковский хорошо сыграл, плюс выскажу благодарность и Никите Шевченко, который отразил несколько опасных ударов и не подвел команду. Считаю, все сыграли достойно.

Да, было катастрофически жарко. Центральный защитник Будучности говорил, что здесь даже 45 градусов бывает. Не знаю, как они играют в такую ​​жару? Это очень тяжело. Но обе команды находились в равных условиях.

Я счастлив, что мы победили. Ждем их теперь в Запорожье. Думаю, все у нас получится", – цитирует Громова официальный сайт Зари.

Заря победила Будучность в Лиге Европы: подтверждение класса луганчан, удачный дебют Скрипника и проблемы при стандартах

blog_ava
Заря победила Будучность в Лиге Европы: подтверждение класса луганчан, удачный дебют Скрипника и проблемы при стандартах
02:50
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Теги
Заря Заря Будучность - Заря Артём Громов Артём Громов Лига Европы
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