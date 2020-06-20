Громов и еще два лидера Зари могут покинуть клуб, – ТаТоТаке

Луганскую Зарю, скорее всего, ожидает грандиозный уход игроков во время будущего трансферного окна.
Заря существенно снизила клаусулы игроков луганского клуба, сообщает ТаТоТаке.
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Отмечается, что с Владиславом Кабаевым, Максимом Лунёвым, Дмитрием Хомченовским, Владиславом Кочергиным и Виталием Вернидубом контракты были переподписаны на обычных условиях.
А вот соглашение с Артемом Громовым вряд ли будет продлено. Будущее Заури Махарадзе и Дмитрия Иванисени – под вопросом.
Игроки, которых в команду привел Виктор Скрипник – Владлен Юрченко, Йоэль Абу Ханна, Андреас Циганикс и Ловро Цвек – скорее всего, тоже останутся в клубе.
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