ФИФА отстранила на 12 месяцев защитника Алавеса Факундо Гарсеса и еще шестерых футболистов, которые выступали за сборную Малайзии.

Как информирует cope.es, ФИФА объявила о серьезных санкциях в отношении ряда игроков и Федерации футбола Малайзии. Как сообщила дисциплинарная комиссия организации, аргентинский защитник Алавеса Факундо Гарсес, выступавший за сборную Малайзии, и еще шесть игроков получили 12-месячную дисквалификацию от любой футбольной деятельности.

Причиной стали нарушения, связанные с использованием поддельных документов для участия в квалификации Кубка Азии-2027. Малайзийская федерация футбола, которая подала запросы в ФИФА с ложными данными, оштрафована на 37550 тысяч евро.

Под санкции попали также Габриэль Палмеро, Родриго Холгадо, Иманол Мачука, Жоау Фигуэйредо, Джон Ирасабаль и Эктор Хевел. Все они, как и Гарсес, сыграли 10 июня против Вьетнама в третьем отборочном раунде Кубка Азии-2027. Кроме дисквалификации, каждый из футболистов должен уплатить штраф в размере 2 тысяч евро. Вопрос об их дальнейшей возможности представлять сборную Малайзии передан на рассмотрение Футбольного трибунала ФИФА.

Федерация Малайзии и игроки могут в течение десяти дней подать запрос на мотивированное решение и обжаловать санкции в апелляционной инстанции.

