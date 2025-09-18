Нива Тернополь победила Полтаву в поединке 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24."

Тернопольская Нива в матче 1/16 финала Кубка Украины уверенно разобралась с Полтавой, не оставив сопернику шансов.

Подозрение в договорном матче: букмекеры закрыли линию на сенсационный поединок в Кубке Украины

На 39-й минуте счет открыл Денис Резепов, который замкнул подачу с фланга. После перерыва хозяева продолжили давление и удвоили преимущество благодаря комбинации Михальчука с Вышинским. Точку в игре поставил Давыдов, расстреляв ворота с нескольких метров.

В итоге – 3:0, и именно Нива выходит в 1/8 финала Кубка Украины.

Полтава повторила неудачу Карпат, вылетев от тернопольской Нивы из Кубка Украины – клуб УПЛ потерпел разгром