Громкая музыка, горы туалетной бумаги и швабра на голове – звезда Милана "взорвал" свой дом на карантине

Защитник Милана Тео Эрнандес не отказал себе в удовольствии устроить маленькую вечеринку, пока приходится сидеть в изоляции.

Француз в Instagram поделился сумасшедшим видео развлечений со своим товарищем.

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Ребята построили импровизированный диджейский пульт из туалетной бумаги, чтобы на весь дом запустить культовую "Satisfaction" от Benny Benassi. О безопасности также не забыли, натянув на головы тряпки и швабры. Освежитель воздуха служил дымом, который нередко используют в ночных клубах.

Напомним, Эрнандес перешел в Милан из мадридского Реала летом 2019 года за 20 млн евро. В текущем сезоне Тео сыграл за свой клуб в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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