Бохум стал чемпионом второго дивизиона чемпионата Германии в сезоне 2020/21 и завоевал путевку в Бундеслигу, где команда выступала в последний раз 10 лет назад.

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Вместе с Бохумом в элиту квалифицировался Гройтер Фюрт (последний раз команда была в Бундеслиге в сезоне 2012/13). За третью путевку между собой поборятся Кельн и Хольштайн, который выбивал Баварию из Кубка Германии.

Напомним, в обратном направлении к Второй Бундеслиге отправились Шальке и Вердер.

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