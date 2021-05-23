Гройтер Фюрт и Бохум вернулись в Бундеслигу – обидчик Баварии претендует на третью путевку
Бохум стал чемпионом второго дивизиона чемпионата Германии в сезоне 2020/21 и завоевал путевку в Бундеслигу, где команда выступала в последний раз 10 лет назад.
Шуранов дублем принес победу Нюрнбергу в чемпионате Германии
Вместе с Бохумом в элиту квалифицировался Гройтер Фюрт (последний раз команда была в Бундеслиге в сезоне 2012/13). За третью путевку между собой поборятся Кельн и Хольштайн, который выбивал Баварию из Кубка Германии.
Напомним, в обратном направлении к Второй Бундеслиге отправились Шальке и Вердер.
От чемпионства и финала Кубка УЕФА с Шахтером к позору – крутое пике Вердера, которое не остановил Скрипник
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter