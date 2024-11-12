Дженоа решила нестандартно представить свою третью форму, опубликовав фотографии легенды рестлинга "Гробовщика" в новой майке. "Гробовщик", настоящее имя которого Марк Уильям Калауэй, является бывшим профессиональным рестлером, который пользовался особой популярностью в Италии в 90-х годах. "Грифоны" решили воспользоваться его брендом, чтобы представить третью форму на сезон.

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Новая форма Дженоа выполнена преимущественно в черном цвете с золотыми деталями, что подчеркивается крылатой фразой "Темная сторона Генуи", которую клуб использовал при презентации футболки. Как информирует официальный сайт клуба, сотрудничество с "Гробовщиком" зародилось после того, как рестлер подписался на аккаунт "россоблу" в Instagram.

Напомним, что цвета Дженоа защищает Руслан Малиновский. Полузащитник сборной Украины в настоящее время восстанавливается после тяжелой травмы.