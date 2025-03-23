Антуан Гризманн в ближайшее время должен принять решение относительно своего будущего в Ла Лиге. Француз ведет переговоры с Лос-Анджелесом и вероятнее всего присоединится к клубу из МЛС.

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Атлетико уже начал искать Гризманну замену и нацелился на Алекса Баэну из Вильярреала. Как сообщает AS, "матрасники" считают, что 23-летний игрок идеально впишется в схемы главного тренера Диего Симеоне.

Чтобы осуществить трансфер, Атлетико придется проявить настойчивость, поскольку ожидается, что к полузащитнику будет большой интерес со стороны клубов АПЛ. В контракте Баэны прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. Ожидается, что окончательная сумма трансфера составит около 50 млн евро.

Напомним, что Алекс Баэна за Вильярреал сыграл в 141 матче, которых забил 25 голов и отдал 37 ассистов. С "желтой субмариной" испанец выигрывал Лигу Европы в сезоне 2020/21.

Баэна также вызывается в сборную Испании. С национальной командой он получил титул чемпиона Европы в 2024 году, а также победил на Олимпиаде в Париже.

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