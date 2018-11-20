Гризманн: Зидан стал бы лучшим тренером сборной Франции

Лидер Атлетико Гризманн считает, что французский специалист может стать прекрасным тренером "трех петухов".

"Я не знаю, долго ли еще будет работать Дешам у руля сборной Франции. Он будет руководить сборной столько, сколько захочет, потому что заслуживает уважения за потрясающую работу, которую он выполнил во главе команды.

Однако мне кажется, Зидан мог бы стать лучшим тренером для сборной Франции.

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Наша команда на чемпионате мира-2018 была очень молодой, средний возраст – 25 лет.

Уверен, что наши молодые игроки способны на многое. Приближается чемпионат Европы, впереди еще один чемпионат мира, и мы надеемся победить на этих турнирах", – передает слова Гризманн ESPN.

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