Бетис уступил Атлетико в рамках 11-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Антуан Гризманн продолжает наслаждаться статусом полноценного игрока Атлетико. Француз наглядно доказывает, что такой игрок не должен играться по 30 минут за матч. Победа над Бетисом – заслуга Гризманна. Он забил два классных гола. Первый – настоящий шедевр. Антуан исполнил "сухой лист".

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Победа принесла Атлетико 23 очка и подняла команду Диего Симеоне на третье место турнирной таблицы Ла Лиги, Бетис с 20-ю пунктами остался пятым.