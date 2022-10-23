Гризманн забил прямым ударом с углового: видеообзор матча Бетис – Атлетико – 1:2
20:07 - Читати українською
Бетис уступил Атлетико в рамках 11-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Антуан Гризманн 54’
Антуан Гризманн 71’
54’ Антуан Гризманн
71’ Антуан Гризманн
Антуан Гризманн продолжает наслаждаться статусом полноценного игрока Атлетико. Француз наглядно доказывает, что такой игрок не должен играться по 30 минут за матч. Победа над Бетисом – заслуга Гризманна. Он забил два классных гола. Первый – настоящий шедевр. Антуан исполнил "сухой лист".
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Победа принесла Атлетико 23 очка и подняла команду Диего Симеоне на третье место турнирной таблицы Ла Лиги, Бетис с 20-ю пунктами остался пятым.
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