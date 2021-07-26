Антуан Гризманн намерен остаться в Барселоне и готов для этого пойти даже на уменьшение зарплаты, сообщает Diario Sport.

Тоттенхэм готов подписать Гризманна при одном условии

Если "блаугранас" будут категоричны в трансфере игрока, то Антуан согласится только на переход в Атлетико. 30-летний француз лично не получал никаких предложения по смене клуба.

По информации источников, продажа французского нападающего необходима для "блаугранас", чтобы разгрузить зарплатную ведомость и сохранить в команде Лионеля Месси.

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