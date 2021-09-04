Французский нападающий Антуан Гризманн определился, что его "дом" не в Каталонии.

"С нетерпением жду возвращения домой", – написал Антуан в Twitter под новостью Атлетико о подписании 30-летнего француза.

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Руководство "матрасников" договорилось с Барселоной об аренде нападающего на два года с обязательным выкупом Антуана за 40 млн евро. Стоит отметить, что в 2019-м каталонцы заплатили Атлетико за французского нападающего 120 млн евро.

В футболке "блаугрнас" Гризманн провел 102 матча, в которых отличился 35-ю голами и 17-ю ассистами.

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