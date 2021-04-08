Форвард Барселоны и сборной Франции Антуан Гризманн празднует очередное пополнение в своей семье.

Француз в своем твиттере сообщил о рождении дочери, которую назвали Альбой. Это уже третий ребенок в семье Гризманна.

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Но самое интересное, что и Альба, и старшие дети Мия и Амаро, родились в один день – 8 апреля. Старшая дочь родилась в 2016 году, а сын Амаро – ровно через три года, в 2019-м.

К слову, Гризманн является соперником сборной Украины в отборе к ЧМ-2022 и отметился голом в ворота команды Шевченко. В текущем сезоне француз провел 41 матч, записав в свой актив 14 голов и 11 ассистов.

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