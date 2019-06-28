Гризманн в Барселону: стали известны детали контракта – игрок пошел на снижение зарплаты

Форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн находится в шаге от объявления игроком Барселоны.

Барселона и Атлетико ведут активные переговоры по трансферу Гризманна, сообщает L'equipe.

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По информации источника, 28-летний форвард будет зарабатывать в каталонском клубе 17 млн евро в год, что на 6 млн меньше, чем была зарплата француза в мадридском клубе. Стороны подпишут контракт сроком на 5 лет. Сумма трансфера составит 120 млн евро.

Сам игрок заверил, что официально объявит о своем будущем клубе уже в начале июля.

В прошлом сезоне Ла Лиги Гризманн провел 37 матчей, в которых отличился 15-ю голами и 10-ю ассистами.

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