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Гризманн в Барселону: перед французом каталонцы представят еще двух новичков – известны даты

17:48 303 Читати українською
Гризманн в Барселону: перед французом каталонцы представят еще двух новичков – известны даты
Антуан Гризманн / Фото AFP

Сага с переходом форварда Атлетико Антуана Гризманна в Барселону подходит к своему логическому завершению.

Барселона согласовала все детали с Атлетико по трансферу Антуана Гризманна, сообщает L'Equipe.

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Атлетико получит за своего форварда 120 млн евро, а контракт игрока с действующим чемпионом Испании будет действовать до 2024 года.

Презентация 28-летнего француза в лагере каталонского клуба состоится 11 июля, а уже через три дня Антуан проведет первую тренировку с новыми партнерами.

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По информации Marca, до сих пор Барса уже успеет представить Фрэнки де Йонга (5 июля) и экс-голкипера Валенсии Норберто Нето (8-9 июля).

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