Гризманн в Барселону: перед французом каталонцы представят еще двух новичков – известны даты

Сага с переходом форварда Атлетико Антуана Гризманна в Барселону подходит к своему логическому завершению.
Барселона согласовала все детали с Атлетико по трансферу Антуана Гризманна, сообщает L'Equipe.
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Атлетико получит за своего форварда 120 млн евро, а контракт игрока с действующим чемпионом Испании будет действовать до 2024 года.
Презентация 28-летнего француза в лагере каталонского клуба состоится 11 июля, а уже через три дня Антуан проведет первую тренировку с новыми партнерами.
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По информации Marca, до сих пор Барса уже успеет представить Фрэнки де Йонга (5 июля) и экс-голкипера Валенсии Норберто Нето (8-9 июля).