Антуан Гризманн вошел в историю Атлетико, став первым футболистом клуба, которому покорилась отметка в 200 голов. Француз отличился в матче Лиги чемпионов против Айнтрахта Франкфурт, где мадридцы одержали разгромную победу 5:1.

Гризманн официально продлил контракт с Атлетико

Главный тренер Диего Симеоне не скрывал восхищения игрой форварда. "Я благодарен Антуану за все его время в Атлетико. Он забил 200 голов – это невероятно. Помню, как он приехал: низкорослый вингер слева, мы пробовали его на разных позициях, и он вырос до уровня чемпиона мира. Всегда был примером благодаря своему труду и преданности. Сегодня он получил признание, которое заслужил. Мы благодарны за все, что он дал нам и еще даст, ведь талант не имеет возраста", – цитирует Симеоне GOAL.

На фоне слухов о возможном уходе в МЛС прошлым летом, 34-летний Гризманн продлил контракт с Атлетико до 2027 года. Впрочем, в нынешнем сезоне он уже не является безоговорочным игроком основы – провел лишь 416 минут в девяти матчах, получив место в старте четыре раза.

Несмотря на ограниченную роль, француз имеет шанс на новые вершины. Гризманн уже седьмой в списке рекордсменов Атлетико по количеству матчей и до конца сезона может стать лишь четвертым футболистом в истории клуба, который достигнет отметки в 500 поединков.

