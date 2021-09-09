Нападающий Антуан Гризманн не скрывает радости от перехода в Атлетико после двух тяжелых лет выступлений за Барселону.

"Я очень счастлив, очень. С улыбкой до ушей. Я не спал десять дней, ожидая этого момента, и я наслаждаюсь им вместе со своей семьей.

Гризманн шокировал внешним видом на презентации в Атлетико – кардинальное изменение имиджа, чтобы угодить фанатам

В каждой игре я буду отдавать все за те огромные усилия, которые они приложили для моего возвращения. Мое участие в переговорах было легким, ведь я знал, что Атлетико хочет меня вернуть. Я хотел вернуться в любом случае, это стало очевидно. Атлетико – лучшее место для меня, чтобы быть счастливым на поле и за его пределами. Это был немного сумасшедший день, последние часы рынка. Но все складывалось хорошо, я действительно хотел снова стать "матрасником". Я думаю, что это лучшее из того, что случилось со мной в последние годы.

Первые цели? Сначала забить гол дома, снова почувствовать этот крик болельщиков. Это будет невероятное ощущение при полном стадионе", – цитирует Гризманна Marca.

"Трансфер Грізманна – відстій": Куман здивований "підступом" Суареса – Барселона ставить на двох гравців після Мессі