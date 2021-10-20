Француз стал настоящим героем первого тайма, своим дублем вернув Атлетико в игру после 0:2. Но сам же минимизировал шансы мадридцев на победу.

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В начале второй половины Гризманн совершил грубый фол против Фирмино. Антуан пытался ногой достать высокий мяч, зато попав бразильцу шипами в лицо. Арбитр без раздумий показал красную карточку.

В конце концов, Ливерпуль вырвал победу благодаря пенальти в конце матча. Мерсисайдцы с максимальными показателями после трех туров возглавляют группу В. Атлетико с четырьмя очками в активе остался вторым.

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