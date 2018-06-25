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Гризманн: У Мбаппе недостаточно развит инстинкт убийцы

24 июня 16:02 92 Читати українською
Гризманн: У Мбаппе недостаточно развит инстинкт убийцы
Килиан Мбаппе / Фото: соцсети

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поделился впечатлением об игре товарища по команде Килиана Мбаппе.

"Производит ли Мбаппе на меня впечатление? Нет, я вижу его каждый день. Но то, что он делает в свои 19 лет, впечатляет. Мы должны помогать ему оставаться на правильном пути, чтобы Килиан мог прогрессировать.

У него еще недостаточно развит инстинкт убийцы, на мой взгляд. Если же он разовьется, то Килиан станет настоящей звездой", – сказал Гризманн в комментарии Le Figaro.

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Теги
ЧМ 2018 Антуан Гризманн Антуан Гризманн Франция Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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