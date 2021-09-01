"Дорогие "кулес"! Прощаюсь с вами и благодарю за вашу любовь. Я отдал все ради футболки Барселоны и стал частью истории великого клуба. Иду с грустью в сердце из-за того, что не смогу больше насладиться вашим присутствием на трибунах, но горжусь, что стал одним из ваших фанатов", – написал Гризманн в своих соцсетях.

Гризманн официально вернулся в Атлетико – трансфер форварда Барселоны утвердили в последний момент

По информации ESPN, Антуан вернулся в Атлетико на правах аренды за 10 млн евро. В соглашении между клубами есть опция обязательного выкупа француза за 40 млн евро.

Напомним, Гризманн уже защищал цвета Атлетико (2014-2019 годы), после чего француза приобрела Барса, заплатив за игрока 120 млн евро.

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