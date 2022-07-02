Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли решил, что ему не по пути с нынешним руководством Марселя.

По итогам прошлого сезона провансальцы заняли второе место и завоевали прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Сампаоли ожидал вознаграждения за проделанную работу, но получил только давление от руководства. Марсель хотел поскорее подписать с тренером новый контракт и все.

Марсель прекратил сотрудничество с Сампаоли

Аргентинец готов был продолжить работу с командой и несколько дней назад даже вернулся во Францию, чтобы начать предсезонную подготовку. Также Сампаоли требовал от клуба усиления, чтобы достойно выступить в Лиге чемпионов. По информации L'Équipe, наставник Марселя хотел видеть в команде Антуана Гризманна и Ренату Санчеша. Руководство Марселя даже слушать не хотело о трансферах такого уровня. Следовательно, Сампаоли решил подать в отставку.

Напомним, аргентинец возглавил провансальцев в феврале 2021 года. У Сампаоли самый высокий процент побед (54) среди всех тренеров Марселя за последние 15 лет.

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