Нападающий "трехцветных" Антуан Гризманн в очередной раз вписал свое имя в историю национальной команды.

Накануне сборная Франции благодаря голам Чуамнни и Жиру одолела Англию (2:1) и пробилась в полуфинал ЧМ-2022. Форвард "трехцветных" Антуан Гризманн отдал две результативные передачи и стал лучшим ассистентом в истории своей национальной команды за последние 50 лет, сообщает Opta.

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Общее количество голевых передач нападающего Атлетико достигло 28, что позволило обойти по этому показателю легендарных Тьерри Анри и Зинедина Зидана, у которых было по 26 ассистов.

Напомним, в полуфинале Мундиаля Франция сыграет с Марокко. Поединок состоится 14 декабря в 21:00.

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