В эти минуты Реал и Атлетико встречаются в Саудовской Аравии в рамках полуфинала Суперкубка Испании. На 37-й минуте встречи форвард "матрасников" Гризманн сравнял счёт, забив Кепе со средней дистанции – и тем самым стал лучшим бомбардиром в истории "красно-белых". Этот гол стал для француза 174-м в составе Атлетико, благодаря которому он окончательно обошёл в звании самого результативного игрока клуба Луиса Арагонеса (173 мяча).

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Гол Антуана в ворота Реала Marca назвала "произведением искусства", которое "соответствует своей легенде". Результативному удару Гризманна предшествовал финт, который унизил Луку Модрича – француз усадил хорватского полузащитника на пятую точку, эффектно избавившись от опеки.

К слову, Гризманн принял участие и в первом взятии ворот "бланкос" – на 6-й минуте француз оформил голевую передачу на Эрмосо.