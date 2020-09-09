Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вписал свою фамилию в историю двукратного чемпиона мира.

Гол в ворота сборной Хорватии стал 31-м для Антуана Гризманна в составе национальной команды. Это позволило звезде Барселоны сравниться с Зинедином Зиданом по количеству голов за сборную Франции, сообщает Goal.

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Правда, до рекорда команды еще далеко – Гризманну нужно еще 20 голов, чтобы догнать Тьерри Анри. Однако, Антуан имеет отличные шансы обогнать Давида Трезеге (34 гола), и уже совсем рядом расположились Оливье Жиру (40 забитых мячей) и Мишель Платини (41).

Напомним, сборная Франции повторила результат финала ЧМ-2018 со сборной Хорватии, победив (4:2). Это позволило французам вместе с португальцами стать лидерами группы A3.

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