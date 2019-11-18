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Гризманн сравнялся по голам за сборную с легендарным Папеном

16:26 17 Читати українською
Гризманн сравнялся по голам за сборную с легендарным Папеном
Антуан Гризманн / Фото из открытых источников

Нападающий сборной Франции Гризманн в шаге от того, чтобы войти в пятерку лучших голеадоров "галльских петухов".

Форвард каталонской Барселоны Антуан Гризманн в последнем туре отборочного турнира Евро-2020 против Албании (2:0) сумел на 30-й минуте матча забить свой 30-й гол за сборную Франции.

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Этим результативным выстрелом Гризманн сравнялся по голам с Жаном-Пьером Папеном и Жюстом Фонтеном и делит с ними 6-е место в списке лучших бомбардиров команды в истории, констатирует Твиттер статистического портала Squawka. Лишь один гол, который позволит Антуану войти в пятерку лучших голеадоров, отделяет 28-летнего нападающего от Зинедина Зидана.

Первую строчку в списке уверенно удерживает Тьерри Анри – 51 гол, за ним идут Мишель Платини (41) и Оливье Жиру (39).

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