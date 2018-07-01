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Гризманн сравнил сборную Уругвая с мадридским Атлетико

15:51 47 Читати українською
Гризманн сравнил сборную Уругвая с мадридским Атлетико
Антуан Гризманн / ФИФА

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн сравнил игру будущего соперника французов по четвертьфиналу ЧМ-2018 с мадридским Атлетико.

"Я думаю, уругвайцы в матче с нами не будут никуда спешить, будут давить на судью. Это их стиль. В Атлетико мы действуем так же. Франции придется привыкнуть к такой игре. Матч будет трудным, поэтому нам нужно будет сохранять спокойствие и как можно плотнее прессинговать защитников.

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Стиль игры Уругвая был хорошо заметен в игре с Португалией. Они используют схему 4-4-2, а форварды помогают при контратаках. Они играют вместе и помогают друг другу. В Атлетико мы стараемся делать то же самое. Мне нравится такой футбол.

Мне нравится Кавани, он много работает в обороне и действует на пользу команде. Он очень хороший нападающий, поскольку создает много пространства для своих партнеров. Кавани никогда не сдается и максимально эффективно использует свои моменты. Если он не сможет сыграть с Францией из-за травмы, будет обидно. С другой стороны, игрок, который его заменит, будет не менее сильным и жестким, в этом я уверен", – цитирует Гризманна RMC Sport.

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
до матча
4
дн
:
23
час
:
36
мин
Франция
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Теги
ЧМ 2018 Франция Франция Уругвай - Франция Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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