Гризманн смело поэкспериментировал с прической – форвард Барселоны подражает Роналду

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн поразил своим новым стилем пресс-службу каталонского клуба.
Антуан Гризманн приехал на тренировку Барселоны с новой прической.
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Голову 29-летнего француза украшала стильная косичка, вместо традиционных кудрей. Стоит отметить, недавно звезда Ювентуса Криштиану Роналду похвастался почти идентичной прической.
Напомним, Гризманн прошлым летом перебрался в Барсу из Атлетико за 120 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Антуан провел 26 матчей, в которых отличился 8-ю голами и 5-ю ассистами.
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