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Гризманн смело поэкспериментировал с прической – форвард Барселоны подражает Роналду

06:00 136 Читати українською
Гризманн смело поэкспериментировал с прической – форвард Барселоны подражает Роналду
Антуан Гризманн / Фото Mundo Deportivo

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн поразил своим новым стилем пресс-службу каталонского клуба.

Антуан Гризманн приехал на тренировку Барселоны с новой прической.

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Голову 29-летнего француза украшала стильная косичка, вместо традиционных кудрей. Стоит отметить, недавно звезда Ювентуса Криштиану Роналду похвастался почти идентичной прической.

Напомним, Гризманн прошлым летом перебрался в Барсу из Атлетико за 120 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Антуан провел 26 матчей, в которых отличился 8-ю голами и 5-ю ассистами.

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Барселона Барселона Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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