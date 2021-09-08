Нападающий Атлетико Антуан Гризманн присоединился к "матрасникам" после вояжа в Барселону и уже начал вносить изменения в свой стиль.

Французский нападающий вернулся в Атлетико после выступлений в составе сборной Франции. Сразу можно заметить изменение прически – Гризманн отреагировал на многочисленные просьбы фанатов "матрасников" и лишился длинных волос.

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Антуан уже успел встретиться с Симеоне и новыми одноклубниками на тренировочной базе. Особенно теплым было приветствие с Эль Чоло, который работал с Гризманном в течение 5 лет.

Напомним, в 2019-м Барса приобрела Антуана у Атлетико за 120 млн евро. Недавно каталонцы вернули французского форварда "матрасников" в аренду на два года с опцией обязательного выкупа за 40 млн.

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‍♂️GRIEZMANN SE CORTA EL PELO y…



Los culés se enfadan porque no se lo cortó cuando estaba en el Barça.



? Los atléticos se ilusionan porque Antoine les ha leído y creen que así recuperará su mejor versión. pic.twitter.com/qjFKzuGTBy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 8, 2021