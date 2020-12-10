Гризманн решил разорвать контракт с Huawei после того, как компанию обвинили в использовании принудительного труда уйгуров на фабриках. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

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Более того, Huawei подозревают в организации слежки за представителями этого этнического меньшинства. Сообщается, что данные о них компания могла передавать китайским властям.

"Из-за сильного подозрения в том, что Huawei внесла свой вклад в разработку "уйгурской тревоги" с помощью программного обеспечения для распознавания лиц, я немедленно прекращаю свое партнерство с компанией", – говорится в заявлении Гризманна.

Согласно докладу Australian Strategic Policy Institute власти КНР привлекали минимум 80 тысяч уйгуров к работе на фабриках международных компаний, среди которых были Huawei, Apple, BMW, Nike, Samsung, Sony и Volkswagen.

Заметим, уйгуры – это коренной народ Восточного Туркестана, которые по вероисповеданию мусульмане. Китай обвиняют в репрессиях и ограничении религиозных и культурных прав этой группы населения.

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