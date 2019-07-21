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Гризманн: Расплакался, когда узнал о трансфере в Барселону

07:30 84 Читати українською
Гризманн: Расплакался, когда узнал о трансфере в Барселону
Антуан Гризманн в Барселоне / ФК Барселона

Новичок Барселоны Антуан Гризманн рассказал о первых мгновениях после перехода в каталонский клуб.

Сага с переходом Гризманна в Барселону была одной из главных эпопей лета. Она завершилась успешно для чемпиона мира-2018, который все же стал игроком "блаугранас", хотя Атлетико еще имеет определенные претензии к Барселоне из-за этого трансфера.

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"Первые дни в Барселоне прошли хорошо. Меня хорошо приняли как команда с тренерским штабом, так и весь персонал, поэтому я наслаждаюсь пребыванием в этом клубе.

Признаюсь, когда я узнал, что мой переход официально завершен, то позвонил отцу и расплакался. Рядом со мной были жена с детьми, это были невероятные мгновения", – цитирует Гризманна Marca.

Напомним, Гризманн будет выступать в Барселоне под 17-м номером.

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Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Испания
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