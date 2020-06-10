Гризманн провел карантин с пользой – француз назвал чемпионский рецепт для Барселоны

Форвард Барселоны Антуан Гризманн готов вести каталонцев за золотыми медалями Ла Лиги.

"Я отдохнул, у меня пять лет не было такого отдыха, как этот. Поэтому в физическом и психологическом плане это полезно. Я провел время с семьей и детьми, а теперь готов вернуться.

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Все в руках Барселоны. У нас впереди 11 матчей, и если мы победим во всех, станем чемпионами. Думаю, мы готовы побеждать и получать удовольствие от футбола. Хочу быть важной частью команды – как на поле, так и за его пределами", – цитирует Гризманна официальный сайт клуба.

Напомним, после 27-ми туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реал на 2 очка. Примера выходит из карантина уже 11 июня матчем Севилья – Бетис, начало в 23:00.

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