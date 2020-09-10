"Прошлый сезон был очень сложным для всех, но теперь мы можем начать все заново. Мое взаимопонимание с Месси похоже на то, что сначала было у меня с Мбаппе. У нас были проблемы с Киллианом, и понадобилось много времени, чтобы все наладилось. Действительно, понадобилось много время из-за перерывов между матчами сборных. С Месси все будет лучше", – приводит слова Гризманна AS со ссылкой на RTL.

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Напомним, Гризманн перешел в Барселону летом 2019 из мадридского Атлетико. Сумма трансфера составила 120 млн евро. В прошлом в прессе регулярно появлялась информация о плохом взаимопонимании Антуана с Месси.

В сезоне-2019/20 29-летний француз принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт Гризманна с клубом действует до лета 2024 года.

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