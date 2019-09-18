Гризманн признался, что ему трудно играть рядом с Месси и Суаресом

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн рассказал о своей адаптации в каталонском клубе после перехода из мадридского Атлетико.

"Я второй месяц в команде, поэтому должен еще освоиться и поиграть больше с Месси и Суаресом, чтобы понять, как они двигаются.

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Все еще привыкаю к ​​игре в Барселоне, к амплуа. Адаптируюсь к игре с Суаресом, Месси и Дембеле. Они привыкают играть со мной. Но я вижу, что мы вместе движемся в правильном направлении как команда.

Мы пока не сыграли достаточно, поэтому должны работать и прибавлять. Мы набрали одно очко, однако Тер Штеген отразил пенальти и сделал еще несколько сейвов", – цитирует Гризманна El Mundo Deportivo.

К слову, пока три форварда провели вместе на поле только последние полчаса поединка против Боруссии Д (0:0) в Лиге чемпионов.

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