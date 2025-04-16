Лос-Анджелес, за который выступает Артем Смоляков, хотел усилить свой состав 34-летним французом. Однако вариант с переходом в МЛС вызвал у Гризманна сомнения.

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Как сообщает Relevo, во время международной паузы Антуан провел переговоры с Атлетико, по итогам которых француз решил продлить свой контракт с "матрасниками" до 2027 года. Нападающий пойдет на сокращение зарплаты ради клуба. Также есть вероятность, что Гризманн останется в команде не только в следующем сезоне, но и до конца действия соглашения.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне, по-прежнему, считает Гризманна ключевым игроком и сам попросил клуб сделать все возможное, чтобы удержать Антуана.

Француз за "матрасников" сыграл в 435 матчах, в которых забил 197 голов и отдал 91 ассист. Гризманн – лучший бомбардир в истории Атлетико.

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