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Гризманн прибыл в расположение Барселоны

13 июля 22:30 113 Читати українською
Гризманн прибыл в расположение Барселоны
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Новоиспеченный нападающий Барселоны Антуан Гризманн готовится к презентации в статусе игрока каталонцев.

Пресс-служба Барселоны опубликовала видео с официальной фотосессии француза, которая состоялась сегодня, 13 июля.

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Напомним, Барселона подписала Антуана Гризманна, заплатив Атлетико клаусулу игрока в размере 120 млн евро.

Впрочем, мадридцы настроены судиться с "блаугранас" из-за трансфера чемпиона мира. По мнению представителей Атлетико, Барселона должна "матрасникам" еще 80 млн евро, поскольку договорилась с игроком еще до момента официального снижения размера отступных с 200 до 120 млн.

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Испания Барселона Барселона Трансферы Барселоны Антуан Гризманн Антуан Гризманн Видеоновости
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