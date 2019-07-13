Гризманн прибыл в расположение Барселоны

Новоиспеченный нападающий Барселоны Антуан Гризманн готовится к презентации в статусе игрока каталонцев.

Пресс-служба Барселоны опубликовала видео с официальной фотосессии француза, которая состоялась сегодня, 13 июля.

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Напомним, Барселона подписала Антуана Гризманна, заплатив Атлетико клаусулу игрока в размере 120 млн евро.

Впрочем, мадридцы настроены судиться с "блаугранас" из-за трансфера чемпиона мира. По мнению представителей Атлетико, Барселона должна "матрасникам" еще 80 млн евро, поскольку договорилась с игроком еще до момента официального снижения размера отступных с 200 до 120 млн.

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