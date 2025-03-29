Атлетико сыграл вничью с Эспаньолом (1:1) в 29-м туре Ла Лиги. В стартовом составе "матрасников" вышел Антуан Гризманн.

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Эта встреча стала для французского нападающего 521-й в Ла Лиге за всю его карьеру. Таким образом, Антуан Гризманн установил рекорд по матчам в соревновании среди иностранцев. Он обошел по этому показателю Лионеля Месси, который сыграл в 520 играх.

К слову, за Атлетико в текущем сезоне в Ла Лиге француз провел 28 встреч. В его активе восемь голов и пять результативных передач.

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