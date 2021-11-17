Форвард Атлетико Антуан Гризманн не поможет команде в поединке 5-го тура ЛЧ против Милана.

30-летний француз жестко влетел в лицо Роберто Фирмино во встрече против Ливерпуля (2:3), за что получил удаление. Соответственно, он пропускал ответный матч с мерсисайдцами.

Как сообщает Goal.com , Гризманн не сможет помочь Атлетико и в поединке 5-го тура Лиги чемпионов против Милана, который состоится 24 ноября. УЕФА дисквалифицировал его на один поединок, о чем "матрасники" уже были сообщены.

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Нынешний сезон Антуан проводит в мадридском гранде на правах аренды из Барселоны. Он сыграл 15 встреч, в которых забил 5 мячей и отдал один результативный пас.