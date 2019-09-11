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Гризманн поддержал идею останавливать матчи из-за гомофобных и расистских песен

12:35 19 Читати українською
Гризманн поддержал идею останавливать матчи из-за гомофобных и расистских песен
Антуан Гризманн / AS

Нападающий Барселоны и сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением, как следует бороться с гомофобией и расизмом в футболе.

"Как по мне, очень хорошо останавливать поединки из-за гомофобных или расистских песен. Если прекращать матчи, то болельщикам это не понравится, а потому они перестанут это делать", – поделился Гризманн в комментарии RTL.

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Отметим, что президент Французской федерации футбола Ноэль Ле Грат призвал продолжать матчи несмотря на расизм и гомофобию. По его мнению, сами клубы должны разобраться со своими болельщиками.

Напомним, матчи французской Лиги 1 в Ницце и Метце были приостановлены из-за гомофобных баннеры и возгласы со стороны фанатов.

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