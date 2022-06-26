Гризманн ошеломил новой прической в поддержку ЛГБТ
13:50 - Читати українською
Французский форвард Антуан Гризманн призвал положить конец гомофобии.
Гризманн показал свою новую прическу. Француз покрасил волосы в оттенки фиолетового цвета, а на затылке сделал радугу.
"Снимите себе комнату, спите вместе, но не оскорбляйте общество", – представитель ЧМ-2022 о толерантности к ЛГБТ
Так Антуан решил поддержать сообщество ЛГБТ в месяц гордости. Форвард Атлетико является одним из главных защитников ЛГБТ среди футболистов.
Прошлый сезон Гризманн провел в аренде из Барселоны. Антуан забил 21 гол в 48 матчах за Атлетико.
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