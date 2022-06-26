Гризманн показал свою новую прическу. Француз покрасил волосы в оттенки фиолетового цвета, а на затылке сделал радугу.

"Снимите себе комнату, спите вместе, но не оскорбляйте общество", – представитель ЧМ-2022 о толерантности к ЛГБТ

Так Антуан решил поддержать сообщество ЛГБТ в месяц гордости. Форвард Атлетико является одним из главных защитников ЛГБТ среди футболистов.

Прошлый сезон Гризманн провел в аренде из Барселоны. Антуан забил 21 гол в 48 матчах за Атлетико.