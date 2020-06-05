Гризманн определился, где хочет завершить карьеру – фанатам Барселоны это не понравится

Форвард Барселоны Антуан Гризманн рассказал о планах насчет завершения карьеры.

"Победа в Ла Лиге и Лиге чемпионов с Барселоной – моя мечта и моя цель. После этого уже можно выигрывать все, что угодно. Будет еще один чемпионат мира в Катаре. И после этого можно перебраться в MLS.

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Не знаю, в какую команду перешел бы, но я действительно хочу играть там. Моя цель – завершить свою карьеру в Соединенных Штатах, чтобы у меня была возможность хорошо играть, быть важным элементом команды и бороться за титул", – цитирует Гризманна Los Angeles Times.

Напомним, Гризманн прошлым летом перебрался в Барселону из Атлетико за 120 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Антуан провел 26 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами.

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