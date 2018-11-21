Гризманн объяснил, почему французским футболистам трудно бороться за "Золотой мяч"

Нападающий Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн считает, что на его родине не одобряют желание футболистов выигрывать индивидуальные награды.

"Я хочу выиграть "Золотой мяч". Однако я не одержим этой идеей, во Франции с этим проблема. Здесь людям не нравится, если ты хочешь выигрывать индивидуальные награды.

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Я горжусь тем, что нахожусь среди номинантов. Надеюсь победить, хотя, конечно, есть и другие игроки, которые могут выиграть, они заслуживают эту награду. Посмотрим, как все сложится", – цитирует Гризманн Goal.com.

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