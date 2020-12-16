Французский форвард дал критикам очередной повод насмехаться над своей игрой в составе Барселоны. Гризманн уступил место на поле Тринкау в середине второго тайма, так и не отметившись голом.

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Однако возможность у Антуана была просто великолепной. Он оказался перед пустыми воротами, но как-то умудрился покатить мяч в сторону дальней штанги, где был голкипер Сосьедада. Этот промах очень похож на тот, который недавно допустил Владислав Супряга в матче против Колоса.

Добавим, что в нынешнем сезоне 29-летний француз сыграл за Барселону 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.