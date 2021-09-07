"Случилось то, о чем мы уже говорили. На нас оказывалось давление: либо мы подпишем соглашение с фондом CVC, либо не уложимся в финансовый фэйр-плей. Не было других вариантов.

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Была предварительная договоренность, и мы пожали друг другу руки. Было несколько сделок, и Ла Лига, казалось, приняла их, но затем они отказались от них без соглашения с CVC. Мы не чувствовали, что ситуация может улучшиться, так положили конец этой истории.

Даже с уходом Гризманна и сокращением зарплат, на которые пошли капитаны лидеры клуба, Месси не мог остаться. Но все-таки было важно сократить зарплатную ведомость, так как в следующем году мы можем быть более амбициозными", – цитирует Лапорту Marca.

Напомним, Барса вернула Гризманна в Атлетико, а Месси на правах свободного агента присоединился к ПСЖ.

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