Гризманн не явился на базу Атлетико для начала предсезонной подготовки

Форвард Атлетико Антуан Гризманн на фоне переговоров с Барселоной не приехал на базу "матрасников" для начала предсезонных сборов.

Мадридский Атлетико вышел из отпуска для начала подготовки к сезону 2019/20. Как сообщает Mundo Deportivo, на тренировочную базу не прибыл нападающий Антуан Гризманн.

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Ранее "матрасники" обязали француза прибыть на тренировку из-за адского конфликта с Барселоной. Мадридцы обвинили футболиста и "блаугранас" в неуважении к себе и требуют у каталонцев выплатить сумму в размере 120 млн евро одним траншем.

Позже Гризманн заявил через своих агентов, что выплатит 120 млн евро и выкупит свой контракт, использовав юридический трюк.