Гризманн не хочет возвращаться из Атлетико в Барселону
20:40 - Читати українською
Форвард Атлетико Антуан Гризманн счастлив в лагере "матрасников".
"Я надеюсь, что Атлетико будет заинтересован во мне, пока я буду способен поддерживать темп игры и соответствовать уровню требований. Я хочу написать еще одну хорошую историю.
Гризманн доволен своим периодом в Барселоне – каталонцы заплатили 3,5 млн евро за каждый гол француза
Я чувствую себя здесь наиболее комфортно, я счастлив, и я не хочу снова менять клубы", – цитирует Гризманна Transfermarkt.
Антуан защищает цвета Атлетико на правах аренды, а контракт игрока принадлежит Барсе. Мадридский клуб имеет право на выкуп 30-летнего француза.
Атлетико деклассировал соперника в Кубке Испании – Гризманн травмировался, оставив команду в меньшинстве
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter