"Я надеюсь, что Атлетико будет заинтересован во мне, пока я буду способен поддерживать темп игры и соответствовать уровню требований. Я хочу написать еще одну хорошую историю.

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Я чувствую себя здесь наиболее комфортно, я счастлив, и я не хочу снова менять клубы", – цитирует Гризманна Transfermarkt.

Антуан защищает цвета Атлетико на правах аренды, а контракт игрока принадлежит Барсе. Мадридский клуб имеет право на выкуп 30-летнего француза.

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