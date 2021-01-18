"Барселона облажалась. Мы рассержены и расстроены. Когда проигрываешь в финале, чувствуешь все плохие чувства, которые только могут быть. Мы знаем, что команды Марселино играют очень хорошо. Атлетик борется до последней минуты, они делают это замечательно.

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Я думаю, что мы плохо оборонялись. Никто не подсказывал друг другу. Это очень важный момент, который определяет исход матча. В ситуациях, когда теряется мяч, когда нужно ускоряться, кто-то должен кричать. Иногда игроки кричат, иногда – нет", – приводит слова Гризманн El Pais.

Напомним, Барселона уступила Атлетику в матче за Суперкубок Испании (2:3), а Гризманн забил дубль в составе каталонцев.

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