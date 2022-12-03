"Мбаппе изменился с 2018 года как игрок, и как человек. Мы чаще видим его в коллективе, он много говорит, делится радостью.

Франция подала жалобу в ФИФА из-за отмененного гола Гризманна

Он знает, что это важно для нас, и понимает, что за любым его жестом на поле и за его пределами наблюдают СМИ, болельщики и товарищи по команде. Его нельзя ни в чем винить.

Мы с Килианом мало играли вместе, и нам тяжело наладить взаимодействие на поле, но это придет. Я начинаю понимать его игру и то, что ему нужно. С каждым матчем становится проще", – цитирует Гризманна Marca.

Напомним, Франция вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 с первой строчки своей группы, набрав 6 очков. В плей-офф подопечные Дидье Дешама сыграют с Польшей. Поединок состоится в воскресенье, 4 декабря, в 17.00.

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