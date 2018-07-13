Гризманн: Надо представить, что финал ЧМ-2018 – обычная игра

Форвард сборной Франции Гризманн поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2018 против Хорватии.

"Я хорошо себя чувствую. Мы уверены. Сейчас мы переходим в стадию тактического и видеоанализа соперника, но мы не хотим оказывать на себя много давления. Мы должны представить, что это обычная игра и полностью отдаться на поле.

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У нас не будет много возможностей, поэтому мы должны их переиграть, когда они придут", – цитирует Гризманна пресс-служба ФИФА.

Матч финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в 18:00 по киевскому времени.