toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Гризманн: Надо представить, что финал ЧМ-2018 – обычная игра

13:22 12 Читати українською
Гризманн: Надо представить, что финал ЧМ-2018 – обычная игра
Антуан Гризманн / соцсети

Форвард сборной Франции Гризманн поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2018 против Хорватии.

"Я хорошо себя чувствую. Мы уверены. Сейчас мы переходим в стадию тактического и видеоанализа соперника, но мы не хотим оказывать на себя много давления. Мы должны представить, что это обычная игра и полностью отдаться на поле.

Моуринью: Погба использовал свободу для помощи Гризманну, а не для глупых действий

У нас не будет много возможностей, поэтому мы должны их переиграть, когда они придут", – цитирует Гризманна пресс-служба ФИФА.

Матч финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в 18:00 по киевскому времени.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
2
дн
:
4
час
:
19
мин
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Франция - Хорватия Антуан Гризманн Антуан Гризманн Хорватия Хорватия Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
3
час
:
19
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук