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Гризманн: Мы с Месси уже лучше понимаем друг друга

23:40 4 Читати українською
Гризманн: Мы с Месси уже лучше понимаем друг друга
Лионель Месси и Антуан Гризманн / Bleacher Report

Подытоживая матч 24 тура Ла Лиги против Хетафе (2:1), нападающий Барселоны Антуан Гризманн отметил, что он и Лионель Месси уже лучше понимают друг друга на поле.

"Перед матчем мы понимали, что Хетфе – очень сложный соперник. Пытались сохранять спокойствие.

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Я очень счастлив. Я и моя семья очень счастливы здесь. Я в Барселоне уже семь месяцев. Постепенно мы с Месси понимаем друг друга лучше", – цитирует француза El Chiringuito.

Напомним, в матче против Хетафе Гризманн отметился голом после передачи Месси. Для француза это 8 взятия ворот в текущем розыгрыше Ла Лиги.

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