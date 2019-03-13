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Гризманн: Мы облажались и я виноват в этом

08:57 2 Читати українською
Гризманн: Мы облажались и я виноват в этом
Антуан Гризманн / соцсети

Нападающий Атлетико Гризманн взял вину на себя за не выход "матрасников" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
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Атлетико очень много играл от обороны, а потому дуэт форвардов Мората и Гризманн почти не принимали участия в матче и Антуан разочарован этим.

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"Атлетико не попал в игру. Мы знали, что будет трудно, но это был не наш день.

Каждый из нас разбит и я чувствую себя виновным, так как не смог подстроиться под темп игры ", цитирует Гризманна Movistar Liga de Campeones.

Теги
Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико Лига чемпионов Ювентус - Атлетико
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